Carlos José França Trigo

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo de Família, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece:

À Sr.ª Dr.ª Vilma e toda a equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada.

À equipa de enfermagem do Centro de Saúde da Nazaré.

À equipa médica e de enfermagem do Serviço de Medicina Interna do 7º andar-nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Às suas cuidadoras, em particular, à Sr.ª D. Arminda Viveiros, Sr.ª D. Maria José e Sr.ª D. Lina e ao fisioterapeuta Sr. Ferdinando Chaves, pelos cuidados e dedicação prestados ao seu ente querido.

Funchal, 4 de maio de 2025