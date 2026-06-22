Carlos Eduardo Vieira Ferreira

Sua esposa, filhos, noras, netos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho da Confeiteira, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal do Monte, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 25, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

Funchal, 22 de junho de 2026.