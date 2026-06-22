Belmira Pereira

Seus filhos, noras, genros, netos e bisneto, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi na Nova Cidade, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 22/06/2026, saindo do aeroporto da Madeira para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 24/06/2026, pelas 18:00 horas, na Capela de Imaculada Conceição, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 22 de junho de 2026.