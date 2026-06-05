Seus filhos, nora, genros, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô e parente, residente que foi ao sítio das Eiras, freguesia de Caniço, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, pelas 11:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas, na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

Haverá velório na referida capela, pelas 10:00 horas.

Terça-feira (09/06/2026), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial das Eiras-Caniço, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A Gerência e colaboradores do restaurante Dia Pra a Noite participam o falecimento do Sr. António Nunes Pereira, pai do Sócio-Gerente Sr. José David França Pereira, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

São Gonçalo 5 de junho de 2026