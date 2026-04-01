António Gil Fraga Gomes Ferreira

Sua esposa Sancha Maria Garcês Marques Ferreira, sua mãe Maria Teresa Fraga Gomes Ferreira, seus irmãos: Duarte Nuno Fraga Gomes Ferreira, Ana Cristina Fraga Gomes Ferreira Cabral Noronha, Maria Luísa Fraga Gomes Ferreira e José Ricardo Fraga Gomes Ferreira, seus cunhados, sobrinhos, tio, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo de Família, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 05, pelas 18:00 horas, na Igreja da Sé.

É com Profundo pesar e imensa tristeza que a Assembleia Legislativa da Madeira, todos os seus Órgãos, Serviços e Colaboradores, lamentam o falecimento do Eng.º António Ferreira, marido da Dr.ª Sancha Marques, Chefe do Gabinete da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Neste momento de partida, unimo-nos em pensamento e solidariedade à família e amigos e endereçamos a todos as mais sentidas condolências.

Hoje prestamos a nossa mais sentida homenagem a um homem que marcou profundamente a história da Direção Regional de Estradas.

Mais do que um dirigente, foi um pensador capaz de olhar além do presente, antecipar desafios e inspirar soluções. Foi um líder de mérito, cuja visão de futuro contribuiu para a construção de caminhos, não apenas nas estradas da nossa região, mas também no pensamento, na organização e no espírito de todos os que com ele tiveram o privilégio de trabalhar.

A sua partida precoce e inesperada deixa-nos consternados e profundamente entristecidos.

Neste momento de luto, todos os colaboradores da Direção Regional de Estradas expressam a sua gratidão pelo exemplo e legado que nos deixa, apresentando à família e amigos as mais sinceras condolências.

Que descanse em paz.

O PSD/Madeira participa o falecimento do Sr. Eng.º António Ferreira, ex-Diretor Regional de Estradas, endereçando à família e amigos as mais sentidas condolências e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Eng. António Gil Fraga Gomes Ferreira, antigo Diretor Regional de Estradas, que se destacou pelo profissionalismo e empenho que colocava em todos os projetos que abraçava. Neste momento de consternação, a SREI expressa as mais sentidas condolências à família, amigos e a todos aqueles que com ele privaram.”

Funchal, 1 de abril de 2026