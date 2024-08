Angelina de Jesus dos Milagres

Suas filhas: Maria de Fátima Milagres Correia Machado e Maria Ângela Milagres Correia Gomes, seus genros, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Igreja Velha de São Martinho (Rosário), prosseguindo o seu funeral, para inumação, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia na próxima Quinta-Feira, dia 29, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de São José.

A família, mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa do Centro de Dia do CCD São José, bem como à direção, à médica, enfermeiros e assistentes operacionais do Lar do Vale Formoso, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 24 de agosto de 2024