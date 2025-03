Entre os dias 21 e 27 de março, a PSP registou 61 acidentes rodoviários, nas estradas da Região, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e dois graves.

25 dos sinistros tiveram lugar no Funchal, 15 em Santa Cruz, 9 em Câmara de Lobos, cinco na Ribeira Brava, quatro na Calheta e em Machico, três no Porto Moniz e São Vicente, dois em Santana e um na Ponta do Sol.

A maioria dos acidentes (45) trataram-se de colisões, tendo também sido verificados 13 despiste e três outros acidentes de tipologia não identificada.