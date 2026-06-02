Ana de Andrade Marques de Gouveia

Seus filhos, noras, netos, netas, bisnetos, suas irmãs, cunhado, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Luís Augusto Acciaioli, freguesia e concelho de Santana, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família, antecipadamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que no próximo sábado, dia 6 de junho, será celebrada missa de 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 16:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana.

Agradecimento aos médicos, aos enfermeiros e ao pessoal operacional do serviço internamento do Centro de Saúde de Santana pela forma atenciosa e cuidadosa com que trataram a sua parente.

Santana, 2 de junho de 2026