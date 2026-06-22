Amélia Coelho Cabral Barros

Seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda das Quebradas, São Martinho, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, dia 23/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 26/06/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 22 de junho de 2026.