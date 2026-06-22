Sua esposa, filhas, filho, nora, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, avô, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Vereda dos Canários N.º 6, (Sítio da Igreja), freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 22 de junho de 2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 14h00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15h30, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as equipas médicas, enfermagem e técnicos auxiliares de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça, (Cirurgia, 2.º andar poente), bem como ao Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos e à equipa de cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pelo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram deste nosso familiar. A todos, um muito obrigado.

Mais se informa que a missa do 7.º dia se realizará neste Sábado, 27 de junho de 2026, pelas 17h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A EJM participa o falecimento do Senhor Adriano Teodoro Figueira, pai do nosso colaborador Adriano Figueira endereçando as mais sentidas condolências à família.

Estreito de Câmara de Lobos, 22 de junho de 2026.