Vice-presidente do PSD Leitão Amaro ficará com a pasta da Presidência

O vice-presidente do PSD e antigo secretário de Estado António Leitão Amaro vai ser o novo ministro da Presidência, número três do Governo, uma pasta de coordenação política do executivo.

A proposta de nomeação de Leitão Amaro consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.