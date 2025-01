A urna com o restos mortais do escritor Eça de Queiroz chegou à entrada principal da Assembleia da República cerca das 09:25 de hoje com escolta de honra motorizada e coberta pela bandeira nacional.

Os restos mortais do escritor português, que serão trasladados para o Panteão Nacional, foram retirados de um veiculo por militares da Guarda Nacional Republicana ao som de uma marcha fúnebre interpretada pela banda da GNR até junto da escadaria principal do parlamento.

A cerimónia de trasladação dos restos mortais do escritor Eça de Queiroz começou minutos antes das 09:00 na Assembleia da República, de onde seguirá, previsivelmente perto das 10:00, em direção ao Panteão Nacional.

À hora marcada para o início, a banda da GNR já se encontravam postadas no passeio em frente ao parlamento para assinalar o arranque da homenagem ao escritor nascido na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, em 25 de novembro de 1845.

A chuva intensa, que começou a cair 15 minutos depois das 09:00, acompanha a cerimónia no perímetro do Palácio de São Bento, em Lisboa.