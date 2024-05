Ucrânia: Zelensky visita Portugal amanhã

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai visitar Portugal na terça-feira, e terá encontros com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje a Presidência da República Portuguesa.

”A convite do Presidente da República e do primeiro-ministro, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky deslocar-se-á a Portugal amanhã [terça-feira], 28 de maio”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.