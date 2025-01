Uma tese de doutoramento em História de Carolina Pereira Henriques, intitulada “Escapando à Guerra e ao Holocausto através de Portugal”, foi a vencedora do Prémio Mário Soares – Fundação EDP 2024.

A entrega do prémio a Carolina Pereira Henriques - investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que desenvolveu uma tese sobre refugiados nas zonas de ‘residência fixa’ da região Centro (1940-1946) - será feita na quinta-feira, durante uma sessão na Fundação Mário Soares e Maria Barroso.

Nesta edição, foi também atribuída uma menção honrosa à tese sobre a UNITA de João Fusco Ribeiro, da Universidade de Évora, intitulada “História da UNITA: da Fundação ao Acordo de Alvor (1966-1975)”.

O prémio integra o programa de comemorações dos 100 anos do nascimento de Mário Soares, antigo primeiro-ministro, Presidente da República entre 1986 e 1996, fundador e primeiro secretário-geral do PS. Comemorações que decorrem em todo o país até dezembro deste ano.

Numa nota enviada à agência Lusa, Isabel Soares, presidente do Conselho de Administração da fundação, refere que no ano do centenário do nascimento de Mário Soares se pretende dar continuidade ao incentivo e reconhecimento da investigação realizada por jovens investigadores em mais uma edição do Prémio Mário Soares-Fundação EDP”.

“Têm existido cada vez mais trabalhos a concurso, abordando temáticas muito variadas, o que reflete bem a vitalidade da investigação que tem sido realizada sobre Portugal e que é fundamental valorizar”, assinala Isabel Soares, filha do antigo Presidente da República.

Para o coordenador do programa de comemorações do centenário do nascimento de Mário Soares, o escritor José Manuel dos Santos, o prémio tem em todos os anos consolidado o seu prestígio e alargado o seu alcance.

“Ao promover a investigação historiográfica, este prémio contribui também para uma maior consciência dos desafios do nosso tempo e é um valioso instrumento de passagem de testemunho às novas gerações”, sustenta José Manuel dos Santos.

O Prémio Mário Soares foi instituído em 1998, tem o valor de cinco mil euros e visa sobretudo galardoar autores de teses e dissertações ou de outros trabalhos de investigação originais realizados no âmbito da história contemporânea de Portugal.

Desde 2011, este prémio conta com o apoio da Fundação EDP, tendo em vista a divulgação da história de Portugal Contemporâneo e, mais especificamente, na promoção de trabalhos realizados por jovens investigadores.

De acordo com a Fundação Mário Soares e Maria Barroso, desde que foi instituído, entre mais de três centenas de trabalhos, foram atribuídos 29 prémios e 42 menções honrosas, a maioria das quais a teses de doutoramento e com ligeiro predomínio para autores do sexo feminino.