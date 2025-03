Um sismo com uma magnitude de 4,2 na escala de Richter foi hoje sentido na ilha de São Miguel, no grupo Oriental dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores às 17:13 locais (18:13 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 25 quilómetros (km) a sul-sudeste de Faial da Terra, no concelho da Povoação.

“De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, indica o IPMA.

O abalo foi registado no dia seguinte à ocorrência de um de maior magnitude - 5,3 segundo o IPMA e 5,1 segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) - registado às 07:14 locais de terça-feira (08:14 em Lisboa) e com epicentro a cerca de 25 quilómetros a sul-sudeste de Faial da Terra.

Este evento de maior magnitude foi sentido “em praticamente toda a ilha de São Miguel” e também na ilha de Santa Maria, no grupo Oriental, segundo o CIVISA.

Na terça-feira foram registadas cerca de 40 réplicas deste sismo, “o que é natural neste tipo de situações”, segundo a presidente do CIVISA, Gabriela Queiroz.

“Tendo em consideração a zona epicentral, já no passado ocorreram situações semelhantes em que, após um sismo mais forte, há depois um conjunto de réplicas que, tendencialmente, vão diminuindo ao longo do tempo, não se podendo excluir, naturalmente, a existência de sismos que podem voltar a ser sentidos pela população”, justificou.