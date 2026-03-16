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Seguro vai receber partidos na quarta e quinta-feira em Belém

    Seguro vai receber partidos na quarta e quinta-feira em Belém
    As audiências decorrem no Palácio de Belém nas manhãs de quarta e quinta-feira. JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA
Lusa

Nacional
Data de publicação
16 Março 2026
11:03

O Presidente da República, António José Seguro, vai receber na quarta e na quinta-feira os partidos com representação parlamentar “no âmbito das consultas de início de mandato”.

“O Presidente da República recebe, a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato”, refere uma nota no sítio oficial da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, as audiências decorrem no Palácio de Belém nas manhãs de quarta e quinta-feira.

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