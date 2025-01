Saúde só pode contratar 80 enfermeiros em vez dos 200 previstos

O secretário regional de Saúde e proteção civil reconheceu, esta manhã, a falta de enfermeiros nos serviços, mas alertou que a Região só poderá contratar para já 80 em vez dos 200 previstos.

Pedro Ramos, que falava com os jornalistas antes da cerimonia de entrega de medalhas a 170 enfermeiros da Madeira que celebram 25 anos de inscrição na ordem doa enfermeiros, justificou que o orçamento regional em duodécimos não permite contratar mais.

Uma oportunidade para voltar a criticar a “irresponsabilidade” de Miguel Castro, do Chega, Paulo Cafofo, do PS, Mónica Freitas, do PAN, Nuno Morna do IL, e de Élvio Sousa, do JPP, na sequência da moção de censura e consequente queda do governo.

O governante quis apontar o nome dos responsáveis dos partidos da oposição que aprovaram a moção de censura e que causam constrangimentos a vários níveis na Região.

Já na sua intervenção na cerimónia, Pedro Ramos considerou que “é preciso ter lata” causar a instabilidade politica regional e defender a estabilidade. “É preciso ter lata cuspir no prato em que se comeu”, acrescentou.

Na ocasião, Pedro Ramos destacou ainda que o rácio de enfermeiros é dos melhores europeus, com 10.1 profissionais por mil habitantes, recordando que, em 2021, o rácio era de 9.4.