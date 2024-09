A alegada ameaça com arma de fogo junto a uma escola em Benfica ao início da tarde de hoje “não se confirmou”, tendo dois adolescentes sido identificados e saído em liberdade, disse à Lusa fonte oficial da PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP recebeu hoje, pelas 13:30, um alerta de que haveria uma “ameaça com arma de fogo” na Estrada de Benfica, junto à EB 1,2,3 c/JI Pedro de Santarém.

De acordo com fonte oficial do Cometlis, em declarações à Lusa pelas 19:30, “não se confirmou a ameaça”, mas a PSP irá “continuar as diligências”.

Fonte oficial daquela força policial disse à Lusa, pelas 16:00, que o suspeito da ameaça – que “não estava sozinho” – tinha sido identificado pela polícia, mas antes de ser localizado “foi entregar-se voluntariamente na esquadra de Benfica” onde permanecia por aquela hora.

A fonte que falou com a Lusa pelas 19:30 referiu “dois intervenientes” e disse que ambos “foram identificados”, tendo um deles, com menos de 16 anos, sido entregue à mãe.