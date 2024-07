Noventa e oito pessoas foram detidas desde o início do ano nas freguesias lisboetas de Santa Maria Maior e Alcântara, no âmbito de operações de combate ao tráfico de droga e ao roubo, divulgou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que as operações foram realizadas nas zonas da Mouraria, Baixa, Castelo (Santa Maria Maior) e no bairro do Loureiro (Alcântara), visando detetar “carteiristas, tráfico [de droga], roubos e outros furtos”.

“A PSP tem vindo, de forma reiterada e insistentemente a combater vários delitos nestas zonas da cidade de Lisboa. Em concreto, por intermédio integrado e conjunto de Polícias das Equipas de Intervenção Rápida, da patrulha e da Investigação Criminal, neutralizaram-se células que dedicavam à venda de estupefacientes”, lê-se na nota.

Relativamente à freguesia de Santa Maria Maior, as autoridades referem que foram detidas, desde o início deste ano, 53 pessoas, no âmbito de operações policiais, de fiscalização e de investigação criminal.

Já no bairro do Loureiro, na freguesia de Alcântara, as autoridades detiveram 45 pessoas, também no âmbito de operações de investigação criminal e policiais.

Relativamente a apreensões, a PSP contabilizou 5.600 doses individuais de haxixe, 20 gramas de liamba, 700 doses individuais de cocaína, 400 doses individuais de heroína e 2.000 euros em numerário.