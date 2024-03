Presidente do Governo Regional dos Açores deseja estabilidade no país

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, desejou hoje que das eleições legislativas saia “estabilidade e governabilidade” para o país.

“É de interesse para os portugueses, é de interesse para a cidadania, para o bom funcionamento das instituições e da sua reputação, estabilidade e governabilidade na democracia portuguesa”, disse José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo açoriano falava aos jornalistas após ter votado, pelas 11:05 locais (12:05 em Lisboa), na biblioteca da freguesia da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde funciona a secção de voto n.º 2.

“É um desejo. Eu desejo muito [que o ato eleitoral de hoje represente estabilidade política para o país]”, disse.

José Manuel Boleiro salientou que a importância da estabilidade e da governabilidade também se colocou nas eleições regionais realizadas no dia 04 de fevereiro, que venceu como candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

No ato eleitoral de hoje, o responsável espera que os eleitores “façam boas escolhas com base no seu devido esclarecimento”.

Relativamente à campanha eleitoral, admitiu que “é sempre possível fazer mais e melhor”, mas reconhece que “houve um esforço coletivo pela participação no esclarecimento por parte dos partidos e das coligações candidatas”.

Também referiu que a comunicação social “fez um magnífico trabalho”, porque com os debates parlamentares, a cobertura mediática e com o exercício do comentário político, ajudou a esclarecer os portugueses.

“E, portanto, estou convencido que não foi por falta de esclarecimento cívico que haverá, com certeza, indecisos quanto ao seu sentido de voto”, rematou.

Já quanto à abstenção, disse que é uma preocupação do Presidente do Governo, dos partidos e dos democratas.

“A democracia é exatamente esse direito de dever do exercício do voto e, portanto, da cidadania. (...) A democracia faz-se através, com certeza, de uma participação cívica esclarecida, mas também mobilizada”, disse Bolieiro aos jornalistas, referindo que passará o resto do dia resguardado, por estar com “uma ligeira constipação”.

Acrescentou, no entanto, que fará “uma volta pela bela cidade de Ponta Delgada, pelas mesas de voto, pelo concelho”, para verificar como estão a decorrer as eleições, e também aproveitará para preparar a discussão do Programa do XIV Governo Regional, que ocorrerá a partir de quarta-feira, no parlamento regional, na Horta.

As mesas de voto estarão abertas até às 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.