O Prémio ‘Junta-te ao Gervásio da Sociedade Ponto Verde (SPV)’ vai voltar a distinguir projetos na área da reciclagem de embalagens e da economia circular. Juntas de freguesia, entidades de proximidade (associações) e cidadania social (pessoas singulares) podem apresentar as suas candidaturas em https://recicla.pt/juntateaogervasio/, até ao próximo dia 25 de janeiro.

São elegíveis projetos implementados ou em desenvolvimento em Portugal continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, que contribuam para a melhoria da separação das embalagens para reciclagem dentro das comunidades locais e com potencial para servirem de referência ou serem replicados noutras localidades do território nacional.

O júri desta edição é composto pela CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais; pela Vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Ana Cristina Carrola; pelo Coordenador Regional DECO Regiões, André Regueiro; pela Investigadora, consultora em Sustentabilidade e ESG Carmen Lima; pela jornalista e editora de Ambiente e Ação Climática na RTP, Daniela Santiago; pela diretora-geral da Direção Geral das Atividades Económicas, Fernanda Ferreira Dias; e pela socióloga, professora e investigadora no ICS, Luísa Schmidt.

Os jurados desta segunda edição do Junta-te ao Gervásio vão avaliar critérios sustentados em inovação, bem como o impacto económico, social e ambiental gerado pela iniciativa na comunidade local, com os vencedores a serem conhecidos até ao final de junho.

Na categoria ‘Freguesias’ será atribuído um 1.º lugar (kit tecnológico “Gervásio”) e quatro menções honrosas; já em ‘Entidades de Proximidade’ e ‘Cidadania Social’ está previsto um top 3 com atribuições de prémios monetários, num total de 16.500€, e de menções honrosas, duas em cada categoria.

“Estamos muito próximos de fechar a primeira fase desta segunda edição do Prémio Junta-te ao Gervásio, pelo que estamos a realizar esta última chamada para que ainda mais juntas de freguesia, entidades e cidadãos se possam candidatar. Ao premiarmos e darmos a conhecer os projetos de grande valor que já estão a ser feitos em Portugal, queremos destacar a importância da proximidade no terreno, isto é, o trabalho feito junto das comunidades enquanto motor para o crescimento da reciclagem de embalagens. O País está num momento crucial para o cumprimento das metas e é determinante que se recicle mais e melhor as nossas embalagens. Acreditamos que este esforço conjunto, impulsionado pela SPV e alicerçado no esforço local, vai levar a mais ação, permitindo-nos chegar mais longe”, refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

O Prémio Junta-te ao Gervásio é promovido pela Sociedade Ponto Verde e conta com o apoio da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, da ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas e com o ISCTE Executive Education como Knowledge Partner.