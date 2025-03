A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Braga um homem de 26 anos suspeito da prática de um crime de homicídio em Alicante, Espanha, sendo a vítima uma mulher de 37 anos, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que a vítima foi dada como desaparecida a 14 de dezembro de 2024, vindo o seu cadáver a ser localizado em meados de janeiro, numa zona agrícola, em Rojales, na província de Alicante.

“Desde o início da investigação das autoridades espanholas que surgiram fortes indícios da existência de crime de homicídio, com ocultação de cadáver, e do envolvimento do suspeito em tais factos”, acrescenta.

Ainda segundo a PJ, o suspeito, após o homicídio, terá fugido para países terceiros, supostamente localizados no Médio Oriente e na Ásia.

Sobre ele impendiam mandados de detenção europeu e internacional, emitidos pelas autoridades espanholas.

“A localização do suspeito em território nacional foi agilizada com a pronta intervenção do Ministério Público – DIAP de Guimarães (Secção Especializada de Criminalidade Violenta)”, lê-se ainda no comunicado.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, tendo em vista apreciar a sua detenção e o pedido de extradição para Espanha.

Em Espanha, foi já detido um outro suspeito da coautoria do homicídio.