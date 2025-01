A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em Lisboa, de um homem procurado pelas autoridades francesas por mais de 200 crimes de abuso sexual de uma menor com a qual tinha parentesco, tendo ficado em prisão preventiva.

Fonte da PJ indicou à Lusa que o homem, de 51 anos, alvo de um mandado de detenção europeu, é de nacionalidade portuguesa e um comunicado daquela polícia refere que está indiciado por mais de 200 crimes de abuso sexual de criança e de coação, que ocorreram entre 2010 e 2015, iniciados quando a vítima tinha seis anos.

A operação que levou à detenção do suspeito esteve a cargo da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, em cooperação com as autoridades policiais francesas e resultou de uma investigação que foi desenvolvida durante mais de um ano.

Presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Sintra, o homem viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.