A Polícia Judiciária informa, em comunicado à imprensa, que ontem realizou, “na zona Oeste, uma vasta operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes em larga escala, que resultou na detenção de sete homens, na apreensão de cerca de 1.500 kg de cocaína e no desmantelamento do maior laboratório industrial de extração, transformação e empacotamento de cocaína detetado em Portugal e um dos maiores a nível europeu”.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 29 e os 56 anos.

“No âmbito desta investigação, a decorrer em inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi, ainda, desmantelamento um grupo criminoso altamente organizado que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu”, é referenciado.

“A investigação iniciou-se na sequência de troca de informação no quadro da cooperação internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias da Colômbia (Polícia Nacional), Espanha (Polícia Nacional) e Estados Unidos (DEA - Drug Enforcement Administration, HSI - Homeland Security Investigations e CBP - Customs and Border Protection).

Posteriormente, em maio deste ano, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ apreendeu um total de 986 Kg de cocaína, transportados num contentor marítimo proveniente da Colômbia e que entrou em território nacional através do Porto de Setúbal.

No interior do contentor eram transportadas, como carga legal, cerca de 20 toneladas de bananas, encontrando-se a droga dissimulada no fundo das caixas de cartão onde a fruta vinha acondicionada.

No decurso da investigação desenvolvida pela PJ foi possível identificar os responsáveis pela importação da cocaína, tendo, igualmente, sido possível proceder à identificação de outros suspeitos.

Perante os indícios recolhidos, foram emitidos pelas autoridades judiciárias competentes 20 mandados de busca domiciliária e não domiciliária assim como quatro mandados de detenção, cumpridos na passada terça feira.

Num dos armazéns, alvo das buscas realizadas, encontrava-se em pleno funcionamento um laboratório industrial, no interior do qual foram apreendidos cerca de 460 Kg cocaína já processada e 32,5 Kg em processo de transformação.

No local, encontravam-se a laborar três homens, detidos em flagrante delito. Foram, também, apreendidas duas armas de fogo, uma prensa, diverso equipamento laboratorial, elevadas quantidades de produtos químicos e uma elevada quantidade de dinheiro em numerário.

O resultado final da operação ‘Pacoba’ traduziu-se na detenção de sete suspeitos (quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino), na apreensão de 1.478,5 Kg de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantidades de dinheiro, várias viaturas ligeiras e pesadas e no desmantelamento do referido laboratório.

Esta operação policial contou com a participação do Laboratório de Polícia Científica da PJ e com o apoio da Guarda Nacional Republicana”, é exposto.