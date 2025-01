O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, criticou hoje o plano de ação do Governo na área da saúde, acusando-o de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de favorecer os interesses privados.

“É um Governo com pressa em desmantelar o SNS, em transformar as valências do SNS em áreas de negócio, e movimenta as suas peças com o objetivo de concretizar esse objetivo. É muito bom para os grandes grupos económicos, para a vida das pessoas é uma desgraça”, afirmou o líder comunista após uma visita ao Hospital de Santarém.

Para Paulo Raimundo, o “Governo investe de forma considerável no desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, na transferência de serviços públicos para a esfera do negócio privado e transfere milhares de milhões de euros de recursos públicos para aqueles que fazem da doença um negócio”.

Após a visita ao Hospital de Santarém o secretário-geral comunista destacou a escassez de profissionais como o principal problema que afeta o sistema de saúde em Portugal.

“Não é possível preparar bem o inverno sem resolver o problema de fundo, que é a falta de médicos, enfermeiros e técnicos e o Governo está a apostar em tudo, menos nas necessidades de recursos humanos” sublinhou Paulo Raimundo, acusando o executivo de concretizar uma agenda que beneficia os “grandes grupos económicos”.

“O compromisso do Governo não é com o Serviço Nacional de Saúde. O compromisso do Governo é com esses grupos económicos que fazem da doença um negócio”, acusou.

Questionado sobre as eleições presidenciais, o líder do PCP afirmou que estas estão longe das preocupações imediatas do partido, destacando que as prioridades passam por questões como os salários, as pensões e o acesso ao SNS.

“As pessoas estão preocupadas com as suas condições de trabalho, com os seus salários, com os seus direitos e com a sua progressão na carreira. As presidenciais estão muito longe das preocupações das pessoas e também das nossas preocupações imediatas”, referiu.

No que toca às eleições autárquicas, Paulo Raimundo elogiou o trabalho do PCP em Lisboa, salientando que “todos os avanços que se verificaram na cidade de Lisboa” foram fruto do empenho de João Ferreira e da CDU.

“Todos os avanços que se verificaram na cidade de Lisboa foram com o nosso empenho e trabalho. A CDU vai a votos com grande confiança e com uma certeza: nestes quatro anos de mandato não há um contributo do PCP para aspetos negativos na cidade de Lisboa. Já o PS não pode dizer o mesmo”, concluiu.

A visita ao Hospital de Santarém integrou a campanha “Aumentar Salários e Pensões. Para uma Vida Melhor”, promovida pelo PCP, com o objetivo de realizar ações de contacto com a população e de recolher assinaturas para um abaixo-assinado que será entregue ao primeiro-ministro em março de 2025.