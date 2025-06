Uma decisão que representa uma “oportunidade de estabilidade e continuidade”. É assim que a Ordem dos Enfermeiros saúda a recondução de Ana Paula Martins como ministra da Saúde.

Para o bastonário, Luís Filipe Barreira, “citado numa nota enviada à redação, “esta recondução é uma oportunidade para consolidar o trabalho iniciado. Esperamos que o Governo cumpra os compromissos assumidos com os enfermeiros e avance com coragem nas reformas de que o SNS precisa. A Ordem manterá uma postura construtiva, mas exigente”.

Luís Filipe Barreira ressalva ainda que com a recondução de Ana Paula Martins, “o Governo tem agora condições para avançar de forma determinada. A reforma dos cuidados de saúde primários, o reforço dos cuidados continuados, a modernização das carreiras e a valorização real dos profissionais não podem continuar a ser adiadas. Entre as medidas por concretizar, destacam-se dois compromissos eleitorais assumidos pelo Governo que a Ordem acompanhará com especial atenção: a criação do internato em enfermagem e a atribuição da competência da prescrição aos enfermeiros no âmbito do desenvolvimento da prática avançada.

Em conclusão, a Ordem dos Enfermeiros ressalva que “continuará a defender os cuidados, os profissionais e os cidadãos. Apontará soluções, mas também denunciará tudo o que ponha em causa a qualidade da resposta e a dignidade de quem cuida”.