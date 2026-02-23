MADEIRA Meteorologia
Bombeiros Sapadores com simulacro na Escola Francisco Fernandes (com fotos)

    Bombeiros Sapadores com simulacro na Escola Francisco Fernandes (com fotos)
    Sapadores do Funchal realizaram simulacro na Escola Francisco Fernandes DR/BSF
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Fevereiro 2026
12:50

Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) realizaram, esta manhã, um simulacro na Escola Francisco Fernandes, na freguesia de São Martinho. O exercício envolveu vários veículos e diversos operacionais da corporação.

    DR/BSF

No recinto escolar foi montado um cenário que simulava um acidente rodoviário com dois veículos ligeiros, do qual resultaram vítimas encarceradas. A operação teve como principal objetivo treinar técnicas de desencarceramento e de socorro às vítimas, garantindo, em simultâneo, todas as condições de segurança no local.

    DR/BSF

A iniciativa permitiu testar a capacidade de resposta dos meios envolvidos e reforçar a articulação entre equipas em contexto de emergência.

