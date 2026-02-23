Bombeiros Sapadores com simulacro na Escola Francisco Fernandes (com fotos)

Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) realizaram, esta manhã, um simulacro na Escola Francisco Fernandes, na freguesia de São Martinho. O exercício envolveu vários veículos e diversos operacionais da corporação.
No recinto escolar foi montado um cenário que simulava um acidente rodoviário com dois veículos ligeiros, do qual resultaram vítimas encarceradas. A operação teve como principal objetivo treinar técnicas de desencarceramento e de socorro às vítimas, garantindo, em simultâneo, todas as condições de segurança no local.
A iniciativa permitiu testar a capacidade de resposta dos meios envolvidos e reforçar a articulação entre equipas em contexto de emergência.
