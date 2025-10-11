MADEIRA Meteorologia
Oito meios aéreos combatem fogo na Póvoa de Lanhoso

11 Outubro 2025
Um incêndio que deflagrou hoje na freguesia de Brunhais, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, está a ser combatido por oito meios aéreos e mais de 50 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Ave, o alerta para o fogo foi dado às 11:42, sendo que o incêndio lavra “numa zona de mato”.

A mesma fonte referiu que “não há habitações em risco.

No total, combatem aquele incêndio 52 operacionais, apoiados por 13 viaturas e oito meios aéreos (aviões e helicópteros).

