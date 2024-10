O presidente da Iniciativa Liberal (IL) defendeu hoje que Portugal deve ter menos funcionários públicos, com uma Administração Pública adaptada também em função do desenvolvimento da inteligência artificial, e declarou “guerra ao IRC”.

No encerramento do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2025, na Assembleia da República, Rui Rocha voltou a acusar o executivo PSD/CDS-PP de apresentar um documento na linha da anterior governação do PS, justificando assim o voto contra da IL.

“O senhor primeiro-ministro revelou alguma desilusão com a posição da IL neste Orçamento. Pois eu tenho a dizer, senhor primeiro-ministro, que a IL está exatamente onde sempre esteve. Os senhores é que mudaram de posição, os senhores é que mudaram de lado”, afirmou, dirigindo-se para Luís Montenegro.

Em matéria de política fiscal, Rui Rocha realçou que a IL quer “menos impostos para as pessoas” e “desonerar as empresas dos impostos excessivos que pagam”, declarando “guerra ao IRC excessivo que torna o país pouco competitivo”.

“Guerra às tributações autónomas que partem de um princípio de desconfiança sobre as empresas e sobre quem cria riqueza. Guerra, guerra às derramas que dão o incentivo errado, o incentivo de que não vale a pena crescer em Portugal”, acrescentou.

O presidente da IL demarcou-se também do Governo na “visão do papel do Estado” e defendeu que deve haver menos funcionários públicos do que os atuais “praticamente 750 mil”, criticando os partidos à esquerda que questionam onde se vai cortar.

“Onde é que vamos cortar? Ó senhores deputados, nós estamos a viver uma revolução, a inteligência artificial vai mudar o mundo, e os senhores querem continuar com a mesma capacidade de fazer serviços administrativos, serviços repetitivos, serviços burocráticos? Temos de acabar com isto, para libertar o Estado, para pagar melhor aos funcionários públicos que é mesmo necessário termos no país”, sustentou.

Segundo Rui Rocha, é preciso “uma Administração Pública com uma avaliação de desempenho justa, competitiva, que pague bons salários a quem tem melhores resultados, é isso que é preciso assegurar no país”.

“E temos uma oportunidade única também, porque há muitos funcionários públicos que estão a chegar ao momento da reforma, e, portanto, podem sair, podem ter uma solução de continuidade com automação, com inteligência artificial, com digitalização, sem ser necessário provocar nenhum problema social”, considerou.

Rui Rocha anunciou há uma semana que a IL vai votar contra a proposta de Orçamento para 2025 na generalidade, sem antecipar para já a posição do partido na votação final global, mas manifestando “enormíssimas dúvidas” de que venha a haver uma mudança de sentido de voto.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 tem aprovação assegurada, com a abstenção anunciada pelo PS na generalidade, hoje, e na votação final global, marcada para 29 de novembro.