Cerca de duas dezenas de filmes portugueses ou com coprodução portuguesa estão integrados na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que abre hoje oficialmente com “Maria Callas”, de Pablo Larraín.

A 48.ª edição estender-se-á até ao dia 30, com 419 filmes, fazendo “um apanhado do que o cinema contemporâneo mundial tem produzido”, além de incluir novas tendências e homenagens a “cineastas e produções fundamentais da cinematografia mundial”, explica o festival na página oficial.

Na competição dedicada a novos realizadores estão os filmes “Hanami”, de Denise Fernandes, “O ouro e o mundo”, de Ico Costa, “Fogo do Vento”, de Marta Mateus, e “Estamos no ar”, de Diogo Costa Amarante.

Nesta mesma competição figuram ainda os documentários com coprodução portuguesa “Uma terra em chamas”, da realizadora francesa Mona Convert na qual participa a produtora Kintop, e “A nossos amigos”, do espanhol Adrian Orr, com a produtora Karõ Filmes.

Na programação que faz uma perspetiva internacional da produção mais recente, a mostra de São Paulo colocou “Sobreviventes”, de José Barahona, “Grand Tour”, de Miguel Gomes, “Rei Ubu”, de Paulo Abreu, “A Savana e a Montanha”, de Paulo Carneiro, e “Cartas Telepáticas”, de Edgar Pêra.

“Misericórdia”, do realizador francês Alain Guiraudie, que a Rosa Filmes coproduziu, e “Algo velho, algo novo, algo emprestado”, do argentino Hernán Rosselli, com produção de Ico Costa pela Oublaum Filmes, também fazem parte do programa “Perspetiva Internacional”.

O realizador Rodrigo Areias tem uma tripla participação na mostra com “O pior homem de Londres”, “A pedra sonha dar flor”, no programa “Perspetiva Internacional”, e com “Surdina”, um filme anterior, de 2019, em apresentação especial.

Até ao final do mês, a Mostra de São Paulo vai exibir, também em apresentação especial, “Capitães de Abril”, realizado por Maria de Medeiros, sobre a revolução de 25 de Abril de 1974, e “Ordem Moral”, de Mário Barroso, protagonizado por aquela atriz.

Na secção dedicada ao cinema brasileiro estão “Praia Formosa”, da cineasta Júlia de Simone, coproduzido pela portuguesa Uma Pedra no Sapato, e “Os enforcados”, de Fernando Coimbra, com coprodução da Fado Filmes.

O festival brasileiro associa-se ainda ao centenário do nascimento do ator italiano Marcello Mastroianni e programou vários filmes, entre os quais “Viagem ao princípio do mundo”, de Manoel de Oliveira, e “Três vidas e uma só morte”, de Raul Ruiz, ambos produzidos por Paulo Branco.

Pela primeira vez, o festival terá uma secção para os mais novos, intitulada “Mostrinha”, na qual está a longa-metragem de animação “Nayola”, de José Miguel Ribeiro.

No júri está o ator Gonçalo Waddington, um dos protagonistas do filme “Grand Tour”, de Miguel Gomes.