O presidente do PSD prometeu hoje “espírito de diálogo” com os governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira sobre o Orçamento do Estado, manifestando confiança de que todos os agentes políticos vão demonstrar “sentido de responsabilidade”.

“Como sempre, com espírito de diálogo. Fosse o Governo dos Açores e da Madeira por alguém - como é o caso - do meu partido, seja em circunstâncias diferentes em que pudesse ser liderado por outro partido, como acontece com muitos municípios portugueses com os quais estamos a trabalhar diariamente”, afirmou Luís Montenegro.

O também primeiro-ministro falava aos jornalistas à chegada ao 42.º Congresso do PSD, que se realiza este fim de semana em Braga, reagindo às declarações do presidente do Governo Regional da Madeira, que minutos antes exigira um “compromisso claro” de Luís Montenegro no Orçamento do Estado relativamente aos direitos das regiões autónomas, avisando que, caso contrário, os deputados das ilhas votarão contra.

Questionado se está convencido de que vai ter o Orçamento do Estado aprovado com os votos favoráveis dos deputados do PSD da Madeira e dos Açores, Montenegro respondeu: “o Orçamento é apenas um instrumento, importante, que permite ao Governo executar o seu programa”.

“E o sentido de responsabilidade que todos os agentes políticos devem ter, e privilegiar, vai entrar pensando nas pessoas, na vida de cada português, seja ele residente em Bragança, Guarda, Faro, Funchal ou Ponta Delgada. Nós estamos a pensar em todos”, disse.

Montenegro disse que, neste congresso, pretende tratar do que vai ser o trabalho do PSD para os “próximos dois anos, não apenas para os próximos dois meses”.

“E é disso que eu pretendo falar e aproveitar o tempo também para conversar com os meus colegas de partido”, afirmou.