Começou no passado dia 4 de novembro, nas instalações do Cyber Academia & Innovation Hub (CAIH), na Academia Militar, em Lisboa, o exercício ‘CIBER PERSEU 2024’.

Conforme desvenda o porta-voz, tenente-coronel Hélder Parcelas, trata-se de um exercício de ciberdefesa, planeado e executado pelo Exército, com o intuito de “treinar, validar e avaliar os procedimentos e a capacidade técnica do Exército na resposta a incidentes na sequência de ciberataques de âmbito nacional ou internacional, incidindo na infraestrutura de comunicações e sistemas de informação, que podem colocar em causa a segurança e a superioridade da informação necessária à condução das operações militares das Forças Terrestres”.

Mais sublinha o porta-voz que o exercício “tem como objetivo principal exercitar o processo de tomada de decisão, a fim de garantir uma resposta coordenada do Exército face a um ciberataque, exercitar a ciberdefesa a nível tático, de forma a contribuir para a superioridade da informação e garantir a continuidade das operações, validar as Técnicas, Táticas e Procedimentos do Exército na área da ciberdefesa, e promover a partilha de conhecimento técnico com Forças militares estrangeiras e outras entidades nacionais militares e civis no domínio do ciberespaço”.