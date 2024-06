Os madeirenses Sérgio Gonçalves (PS) e António Costa Amaral (IL) poderão mesmo vir a assegurar a representação da Região no Parlamento Europeu.

Pelo menos é isso que indica a projeção da ICS/ISCTE/GfK Metris para a SIC atribui a vitória ao PS, mas por uma margem muito curta.

Segundo esta, a candidatura encabeçada por Marta Temido deverá eleger entre sete a oito deputados, com 28 a 34% dos votos, o que abre a porta ao socialista Sérgio Gonçalves, que concorreu a este ato eleitoral na oitava posição da lista do partido.

Já Rubina Leal, no 9.º lugar da lista da AD, ficaria de fora do hemiciclo europeu, uma vez que a coligação PSD/CDS/PPD parece que irá ficar pelos 18% a 33%, elegendo sete a 8 deputados.

Melhores notícias chegam à Iniciativa Liberal, que tem o madeirense António Costa Amaral no terceiro lugar da lista proposta e que, segundo esta projeção, deverá alcançar os 8% a 12%, garantindo assento a dois a três deputados.

Em quarto lugar ficaria o Chega, também com a possibilidade de entrar no Parlamento Europeu com dois a três candidatos (8 a 12%).