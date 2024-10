O músico e cantor Luís Represas é um dos participantes do Eco Rally de Lisboa, que se realiza entre os dias 1 e 2 novembro.

“No total, serão 195 km que os participantes vão disputar entre Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Sintra e Cascais, na variante de regularidade e de eficiência energética.

A 3ª Edição do Eco Rally de Lisboa vai contar com a participação de nomes bem conhecidos das principais disciplinas do Motorsport em Portugal, como Carlos Silva, Rui Madeira, Bruno Oliveira, João Lourenço, Filipe Cachopas, Gonçalo Inácio, entre outros. Também o cantor e adepto do desporto automóvel, Luís Represas, vai experimentar esta competição que é reservada a viaturas 100% elétricas de série”, é referido em comunicado à imprensa.