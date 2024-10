A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) celebrou, ontem, no Pavilhão Multiusos de Coruche, 20 anos de “Um dia Pela Vida” (UDPV), um projeto que tem como coordenador nacional Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC.

A cerimónia contou com a participação do Presidente da Câmara de Coruche, Francisco Silvestre Oliveira, e vai homenageou as fundadoras do projeto: Manuela Rilvas; Ana Maria Cavaleiro de Ferreira; Maria Cristina Gonçalves Ferreira e Rita Teles Branco.

“Um Dia Pela Vida” nasceu, em Portugal, em 2005, no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society, e permitiu recolher, ao longo destas duas décadas, 5 milhões de euros para apoio social das comunidades, envolvendo 400 000 pessoas entre voluntários, doentes e famílias.

Para Vitor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o projeto “Um Dia Pela Vida” representa muito mais do que uma angariação de fundos. “Trata-se de uma iniciativa de sensibilização em larga escala para a importância da prevenção e da partilha de informação sobre o cancro. É da maior importância levar o conhecimento sobre o cancro e a desmistificação da doença a comunidades mais pequenas, longe da informação dos grandes centros urbanos e contribuir para mudar mentalidades, educar para a prevenção, oferecendo sempre exemplos de esperança”, afirmou.

O projeto “Um Dia Pela Vida” nasceu, há 39 anos, nos Estados Unidos da América, com o nome Relay For Life. Atualmente, existe em 32 países e está presente em todos os continentes, cumprindo a sua missão de educar para a prevenção e de angariação de fundos com o intuito de apoiar o trabalho desenvolvido por organizações que lutam contra o Cancro.