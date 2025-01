A Porto Editora anunciou hoje que a palavra “liberdade” foi a vencedora da votação promovida pelo grupo editorial, sendo eleita Palavra do Ano de 2024.

Obteve 22% dos votos, destacando-se entre os termos mais relevantes do ano. De acordo com a Porto Editora, na véspera do fecho das escolhas, a lista das palavras mais votadas era encabeçada por “conflitos”, “imigração” e “liberdade”. A palavra “conflitos” ficou em segundo lugar, com 21,3% dos votos, seguida por “imigração”, com 21,2%.

O resultado da eleição reflete um ano marcado por diversos debates e desafios globais, em que temas como liberdade, conflitos geopolíticos e imigração estiveram em destaque.

Curiosamente, é a palavra do ano em que se celebraram os 50 anos da Revolução dos Cravos.