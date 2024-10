A mais recente edição do estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’, produzido pela Marktest, revela que o tempo médio dedicado diariamente às redes sociais aumentou face a 2023, situando-se agora nos 97 minutos por dia. Este valor médio global – que considera todos os cidadãos entre os 15 e os 64 anos em Portugal continental e utilizadores de redes sociais – consolida assim o nível de utilização destas plataformas acima da hora e meia diária.

Segundo o estudo hoje divulgado, os números ‘disparam’ quando a análise aos hábitos de utilização de redes sociais incide sobre as camadas mais jovens da população: segundo o estudo da Marktest, o tempo médio despendido diariamente pelos mais jovens aproxima-se das duas horas e meia (145 minutos).

“Questionados sobre os dias em que mais utilizam este tipo de plataformas, os fins-de-semana emergem como o período preferido pelos portugueses: 72.8% dos inquiridos referem o sábado e o domingo como aqueles em que lhes dedicam mais tempo”, lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.

Apesar de o fazerem sobretudo ao fim-de-semana, a quase totalidade (97%) dos portugueses com perfil em redes sociais refere que a consulta a estas plataformas é um hábito diário. E praticamente 90% assume fazê-lo várias vezes ao dia.

“No que respeita ao período do dia durante o qual mais acedem às redes sociais, a faixa horária entre as 20h00 e as 22h00 é a mais indicada pelos portugueses, com 84% de referências”, conclui.