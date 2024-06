Um jovem de 18 anos morreu ontem na sequência de agressões com arma branca na zona de restauração do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos, distrito do Porto, adiantou a Lusa fonte da PSP.

“Lamentavelmente a vítima das agressões, um jovem com 18 anos, faleceu após ter sido transportado para o Hospital Pedro Hispano”, em Matosinhos, referiu à Lusa o subintendente da PSP, Sérgio Soares.

A rixa ocorreu ao final da tarde de ontem na praça de restauração do NorteShopping, envolvendo dois grupos de adolescentes, adiantou a administração do centro comercial, em comunicado.

A vítima sofreu ferimentos graves na zona do pescoço e morreu após ter sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, indicou ainda o porta-voz da PSP.

A mesma fonte sublinhou que um menor, de 15 anos, suspeito de estar envolvido na rixa, foi intercetado por agentes da PSP, mas “em princípio não será o autor das agressões que provocaram a morte da vítima”.

A Polícia Judiciária foi chamada e está agora a investigar o crime, acrescentou.

A administração do NorteShopping condenou e lamentou a morte do jovem, manifestando “a sua solidariedade e pesar aos familiares da vítima” e garantindo que está “neste momento a prestar toda a colaboração com as forças policiais na investigação do sucedido”.

“O centro [comercial] teve conhecimento da ocorrência e imediatamente contactou Polícia de Segurança Pública e os serviços de emergência médica, que prontamente se dirigiram ao local. A administração do centro [comercial] reafirma o seu empenho no escrupuloso cumprimento das normas de segurança vigentes e agradece a pronta intervenção das forças policiais e de emergência médica”, sublinhou ainda o NorteShopping, na nota de imprensa.