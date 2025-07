A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aumentou o nível de prontidão de meios contra incêndios nas regiões Norte e Centro e nas subregiões do Médio Tejo e do Alto Alentejo, anunciou hoje o adjunto do organismo.

“A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu aumentar o seu estado de prontidão especial para nível 3 para toda a região Norte, região Centro, para a subregião do Médio Tejo, [da região] de Lisboa e Vale do Tejo, e para [a subregião] do Alto Alentejo, da região do Alentejo”, anunciou, em conferência de imprensa, um dos adjuntos de operações do ANEPC, Carlos Pereira.

O responsável, que falava na sede de operações do organismo, em Oeiras, justificou a decisão com o “aumento de temperatura e da intensidade do vento” e consequente “agravamento do perigo de incêndio para os próximos dias”.

A medida implica um “reforço do pré-posicionamento” de meios terrestres nas regiões Norte e Centro e no Algarve.

No restante território nacional, mantém-se o nível 2 de prontidão especial, acrescentou o adjunto de operações.

Carlos Pereira apelou ainda à população que evite “circular em espaços florestais” e fazer “qualquer tipo de queimadas” e que tenha atenção a “trabalhos agrícolas em espaços rurais”.

Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), quase todos os concelhos no interior norte e centro e sete concelhos no distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

No norte e centro de Portugal continental, estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda, a maioria dos concelhos de Castelo Branco e ainda em Coimbra, Santarém e Portalegre.

No distrito de Faro, os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão sob risco máximo de incêndio.

Em todo o território continental, só o concelho de Esposende (Braga) não apresenta risco de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias nestas mesmas regiões do interior norte e centro e no Algarve.

