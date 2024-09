A GNR divulgou um apelo para que os automobilistas não circulem em zonas afetadas pelos incêndios que lavram, por estes dias, em território continental. Ainda assim, foram vividas situações de pânico enquanto as várias estradas não eram cortadas.

Ontem, houve cortes em várias vias, como a A1 entre Coimbra Norte e Estarreja, A25 entre o Nó Aveiro e Reigoso, a A29 sentido norte-sul entre Estarreja e Angeja, IC2 entre Salreu e Águeda, a EN238 em Sever do Vouga, a EN109 entre Estarreja e Aveiro e a EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha.

Já nesta terça feira foi cortada a A24, entre Mamouros e Viseu e a Estrada Nacional (EN) 2, entre Mamouros e Ribolhos, e a 228, entre Fermontelos e Figueiredo de Alva, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Ainda assim, antes de terem sido determinados vários cortes de estradas, vários automobilistas depararam-se com as chamas perto dos seus carros, como demostra um vídeo enviado à redação do JM que evidencia as chamas na A1, na zona de Estarreja.