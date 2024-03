O presidente da IL considerou hoje que o resultado final da “infantilidade do Chega” foi, depois de afastados os socialistas do poder, voltar a haver um presidente da Assembleia da República do PS a partir de 2026.

Rui Rocha falou aos jornalistas minutos depois de ter sido conhecido que o PSD proporá Aguiar-Branco para presidir à Assembleia da República apenas nas duas primeiras sessões legislativas, até setembro de 2026, num acordo com o PS, partido que presidirá ao parlamento no resto da legislatura.

“Depois de termos mudado o ciclo político e de vermos Santos Silva deixar de ser Presidente da Assembleia da República, para nós, Iniciativa Liberal a opção era clara. O resultado final desta infantilidade do Chega é que vamos ter, a partir de 2026, um presidente da Assembleia da República do PS”.

Segundo o lider da IL, esta solução é o “resultado da infantilidade e do bloqueio institucional”.

“É isto que André Ventura tem para festejar. Tínhamos afastado o PS do poder, tínhamos afastado o presidente da Assembleia da República socialista e agora, por intervenção do Chega, cá teremos um Presidente da Assembleia da República do PS a partir de 2026”, condenou.