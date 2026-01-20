Gronelândia: Portugal favorável a resposta europeia a tarifas de Trump diz Paulo Rangel

Portugal apoia uma resposta europeia às tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre países que se opõem ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos, disse hoje no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros.
“Somos favoráveis a uma reação da União Europeia”, que deverá ser anunciada durante o dia pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
Questionado pelo deputado do Livre Rui Tavares sobre a eventual adoção de um “mecanismo anticoerção”, invocado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, Paulo Rangel admitiu que “tem uma eficácia externa”, reconhecendo “alguma pertinência” na proposta.
A ativação deste mecanismo anticoerção requer a maioria qualificada dos países da UE e permite, por exemplo, impor limites às importações de um país ou ao acesso a determinados mercados, com bloqueio de investimentos.
Rangel comentou que a imposição de tarifas põe em causa o acordo anterior entre a administração norte-americana e a UE, além de que taxar seis países-membros tem efeitos nos 27, devido ao mercado único.
No sábado, Donald Trump afirmou que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos EUA sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).
Sobre as ameaças de Trump sobre o território autónomo da Noruega, o ministro manifestou “imensa preocupação”, porque “cria um problema sério dentro da NATO, pilar fundamental da segurança para Portugal”, além de levantar problemas sobre o respeito pela integridade territorial e soberania.
Rangel disse estar a acompanhar a situação “rigorosamente ao minuto”, juntamente com parceiros da UE e da NATO, nomeadamente durante todo o fim de semana passado.
O Governo português, acrescentou, “prefere uma solução de diálogo sempre, apesar das retóricas que os protagonistas possam usar”.
O ministro considerou existir “espaço para uma negociação” e recomendou “alguma contenção na linguagem”.
Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva sobre a possibilidade de enviar militares portugueses para aquela ilha no Ártico, “em coordenação com os aliados”, como fizeram outros países europeus, Rangel lembrou que essa decisão cabe ao Conselho Superior de Defesa Nacional e ao Presidente da República, numa altura em que o país realiza eleições presidenciais.
“A nossa posição, até agora, foi a de não contribuir nem com declarações retóricas nem com atos simbólicos para escalar a situação”, salientou.
Dedico-me hoje a um assunto que tem preocupado muita gente: misoginia e inteligência artificial (IA). Em diferentes parlamentos, incluindo o Europeu, têm...
Há dias, numa consulta anual de rotina, dei por mim a falar com a médica, em grande parte da consulta, sobre questões laborais e adiantava-me ela que uma...
Seguro ou Ventura? Um deles será o próximo Presidente da República de Portugal depois da segunda volta, marcada para 8 de fevereiro. Ontem, ganharam os...
Há amores que se tornam tarefas. Gestos que antes pertenciam à intimidade do outro e que, agora, se tornam responsabilidade de quem ama. Dar banho ao próprio...
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e a Direção Regional do Ambiente e Mar dinamizaram duas sessões do Workshop de Promoção da Circularidade...
Três oficinas integram o programa da X Mostra do Mel e da Poncha promovida pela Casa do Povo da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava.
A primeira,...
O período de isenção das taxas pela ocupação dos contentores no terrapleno do porto do Caniçal vai ser prolongado, anunciaram esta tarde a Secretaria Regional...
A mulher, de 39 anos, detida pela Polícia Judiciária por suspeitas do homicídio de um idoso no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, alegadamente em...
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e o Conselho Português de Igrejas Cristãs (Copic) celebraram hoje a renovação de uma carta ecuménica conjunta,...
Um relatório das Nações Unidas declarou hoje o início de uma “era de falência global da água”, pedindo aos líderes mundiais “honestidade, coragem e vontade...
O Exército canadiano criou um cenário de invasão militar do Canadá pelos Estados Unidos e suas possíveis respostas, noticiou hoje o diário Globe and Mail,...
O candidato presidencial André Ventura desafiou hoje o seu adversário, António José Seguro, para três debates durante a campanha para a segunda volta e...
António José Seguro, candidato mais votado na primeira volta das presidenciais, exigiu hoje resultados para que “os portugueses tenham saúde a tempo e...
Um elemento da PSP e um militar estão entre os 37 detidos na operação da Polícia Judiciária (PJ) que visou o desmantelamento de um grupo de ideologia neonazi,...