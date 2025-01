GNR apreende 466 quilogramas de haxixe no mar ao largo do Algarve

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR apreendeu na sexta-feira 466 quilogramas de haxixe no mar, ao largo da costa algarvia, entre Faro e Armação de Pera (Silves), anunciou hoje a corporação policial.

A apreensão da droga foi feita no âmbito das ações de patrulhamento e vigilância marítima efetuada na sequência do mau tempo, para localizar droga que pudesse estar a flutuar no mar ou tivesse sido arrojada para a costa, contextualizou a GNR num comunicado.

“No âmbito de uma operação de patrulhamento e vigilância marítima, os militares da Guarda detetaram vários objetos volumosos à deriva no mar. Após a sua recolha, constatou-se que se tratavam de fardos de serapilheira com produto estupefaciente no interior, num total de 466,7 quilos de haxixe”, informou a GNR.

O resultado desta ação demonstra a importância das operações de “patrulhamento intensificado ao longo da orla costeira” realizadas últimas semanas e que contribuíram para o “combate ao tráfico internacional de estupefacientes”, considerou a força de segurança.

Na quinta-feira, a GNR anunciou que tinha apreendido na quarta-feira 21.400 doses de haxixe e onze jerricãs de combustível na Praia da Quinta do Lago, no concelho algarvio de Loulé, no âmbito das ações de patrulhamento ao longo da costa algarvia realizadas na sequência do agravamento das condições climatéricas e de mar.

Na terça-feira, a GNR já divulgara a apreensão de 93,6 quilos de haxixe na costa algarvia no início da semana, em praias dos concelhos de Vila do Bispo e de Lagoa, após ações de patrulhamento por terra que detetaram o arrojo da droga para a costa do barlavento (oeste) algarvio.

A GNR garantiu que vai prosseguir com o seu compromisso com a segurança de Portugal e com a luta contra as redes de criminalidade transnacional e de narcotráfico que operam junto à costa portuguesa.