O jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho vai ser o cabeça-de-lista da AD às eleições europeias, disse à Lusa fonte oficial do partido.

A lista da coligação Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM) ao Parlamento Europeu vai ser hoje votada numa reunião do Conselho Nacional do PSD, marcada para as 21:00 em Lisboa.