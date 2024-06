Europeias: Bugalho aponta “meta média” de mais um ponto do que a sua idade

O cabeça de lista da AD às eleições europeias, Sebastião Bugalho, apontou hoje como “meta média” conseguir mais um ponto do que a sua idade, ou seja, 29% dos votos.

Em declarações aos jornalistas à saída de uma reunião com a embaixadora da Ucrânia, em Lisboa, Sebastião Bugalho disse que “a meta mínima” para as eleições do próximo domingo, que considera “realista mas honesta, é manter a delegação do PPE no Parlamento Europeu”, referindo-se aos sete eurodeputados do PSD e do CDS.

Já a meta média, “uma média mais humorada”, é ter “mais um ponto” do que a sua idade, disse Sebastião Bugalho, de 28 anos, no arranque da segunda semana de campanha para as eleições europeias.

“Estamos a trabalhar todos os dias para vencer a eleição. Ninguém se candidata à Europa, ao Parlamento Europeu, para servir os portugueses num ano tão desafiante como 2024 se não for para vencer”, frisou.

Questionado sobre o dia em que o líder do PPM estará presente na campanha, Sebastião Bugalho disse não ter a agenda consigo, mas acreditar que, se o partido entrou na coligação, é porque “certamente subscreve os princípios da AD” com que se candidata ao Parlamento Europeu.