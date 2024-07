A idosa de 83 anos que estava desaparecida em Vila Verde da Raia, no concelho de Chaves, foi encontrada ao início da noite de sexta-feira por um popular, confirmou hoje à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o comandante do Destacamento Territorial da GNR de Chaves, Orlando Rego, a mulher foi encontrada cerca das 21:15 de sexta-feira, “por um senhor que estava a trabalhar nos campos agrícolas que a viu a deambular perto da aldeia” raiana.

“Aparentemente, estava bem [de saúde], embora um bocadinho desidratada, tendo sido transportada para o hospital de Chaves”, referiu.

As operações de busca pela idosa de 83 anos decorreram ao longo do dia de sexta-feira, na localidade de Vila Verde da Raia, naquele concelho do distrito de Vila Real, junto à fronteira com Espanha.

No terreno estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários Flavienses e dos Bombeiros de Salvação Pública de Chaves, além de 18 militares da GNR, incluindo três binómios, apoiados por uma equipa com ‘drones’.