A EDP Comercial registou nos últimos dois meses um aumento significativo no reporte de tentativas de fraude em que é pedido o pagamento de um valor alegadamente devido à empresa, que diz ter reforçado as medidas de segurança.

“Nos meses de outubro e novembro, a EDP Comercial registou um aumento significativo no reporte pelos clientes de tentativas de fraude, em diversas fases do processo de pagamento de faturas de energia e invocando o nome da empresa com o intuito de obter um pagamento, alegadamente devido à EDP, que não existe”, lê-se numa nota enviada à Lusa.

De acordo com os dados divulgados pela elétrica, até meio de novembro, contabilizaram-se 2.000 tentativas de fraude, quando em igual mês de 2023 tinham sido reportadas 1.700.

Por sua vez, em outubro verificaram-se mais de 3.000 tentativas de fraude, acima das cerca de 1.800 do período homólogo, ou seja, um acréscimo de 65%.

No entanto, a EDP afirma que estes números estão abaixo das tentativas de fraude efetivamente cometidas, uma vez que só consegue monitorizar os casos que lhe são reportados.

Face a estes números, a empresa tem uma nova campanha de comunicação em vigor e tem disponível no ‘site’ da EDP Comercial um polígrafo para que os clientes possam confirmar se os dados que receberam são verdadeiros.

“Prezado cliente, a sua fatura está pendente. Pague até 14/11 para evitar suspensão”, lê-se numa das mensagens fraudulentas recebidas pelos consumidores, que indica uma entidade, referência e valor a ser liquidado.

As entidades de pagamento da EDP Comercial são apenas 20174 e 23013 para clientes residenciais e 12223 e 21196 para os clientes empresariais.

“Para tentar minimizar o número de clientes que é envolvido neste esquema, a EDP Comercial envia periodicamente mensagens de segurança a alguns grupos de clientes que podem estar mais vulneráveis – por exemplo, se forem detetadas fraudes numa determinada localização são reforçados os SMS para aquele local. Sempre que é informada de um caso, a EDP Comercial aconselha o cliente a apresentar uma queixa de burla à polícia e a contactar de imediato o seu banco”, adiantou fonte oficial da empresa.

Os consumidores podem ainda recorrer aos canais da EDP, como lojas e ‘contact centers’, para perceber se estão a ser vítimas de fraude.

A EDP aconselha ainda os clientes a recorrer ao débito direto, defendendo que este é, atualmente, o único meio de pagamento à prova de fraude.