O Ministério Público (MP) acusou dois irmãos de tentativa de homicídio por terem desferido 11 facadas no proprietário de um café na zona de Bordeira, no concelho de Faro, na sequência de uma discussão, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota publicada no portal da Procuradoria da República da Comarca de Faro, foi deduzida acusação “contra dois homens, respetivamente, de 29 e de 24 anos, irmãos, imputando-lhes a prática de um crime de homicídio na forma tentada”.

Os factos ocorreram na noite de 22 de março de 2024, num snack-bar situado na Bordeira, na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, em Faro, e os dois arguidos estão a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo a acusação, o arguido de 29 anos, acompanhado de outros indivíduos não identificados, foi expulso do estabelecimento depois de uma discussão com o proprietário, que se recusou a servir-lhe um café com a argumentação de que o bar estava a encerrar.

Esse arguido e um dos indivíduos que o tinha acompanhado foram ao encontro do arguido de 24 anos e de outra pessoa, regressando ao mesmo estabelecimento cerca de uma hora depois do desentendimento inicial.

Os quatro homens “envolveram-se em confrontos verbais e físicos com o proprietário e, por fim, desferiram 11 facadas no corpo daquele, atingindo-o, entre outras zonas, no abdómen, flanco esquerdo e tórax, após o que abandonaram o estabelecimento”, descreve a acusação.

“A vítima só não morreu porque foi prontamente conduzida ao Hospital de Faro”, lê-se na nota.

A investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária.