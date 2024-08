Um total de dez distritos do Centro e Sul do país vão estar a partir de quinta-feira sob aviso amarelo por causa do calor, estendendo-se na sexta-feira a mais três distritos do interior Norte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso amarelo, o menos grave, a partir das 09:00 de quinta-feira os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro (até às 18:00 de sexta-feira), além de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, onde o aviso se estende até às 00:00 de sábado.

Já a partir das 09:00 de sexta-feira o IPMA acrescenta o aviso amarelo por causa do calor aos distritos de Guarda, Bragança e Vila Real.

Sem qualquer previsão de avisos para estes dias estão apenas os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje está prevista uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no Norte e no interior da região Centro.

Castelo Branco, com 34º Celsius, será o distrito mais quente, e Aveiro, Sines e Sagres (24º) os mais frescos hoje, mas a partir de quinta-feira as temperaturas começam a subir e prevê-se que oscilem entre os 38º e os 40º no interior do país.