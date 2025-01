O ex-ministro Carlos Costa Neves vai ser o secretário-geral do Governo, disse à agência Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Segundo a mesma fonte, o antigo ministro dos governos de Santana Lopes e Pedro Passos Coelho vai receber um salário de acordo com a tabela legal.

Carlos Costa Neves foi ministro da Agricultura no XVI Governo Constitucional, chefiado por Pedro Santana Lopes, e dos Assuntos Parlamentres no XX Governo Constitucional, liderado por Passos Coelho, além de ter presidido ao PSD/Açores.

Costa Neves é o segundo nome indicado pelo Governo para o cargo de secretário-geral do Governo, após a desistência de Hélder Rosalino.